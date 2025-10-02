Виктор Орбан: Предложенията на ЕС за Украйна показват желание за започване на война

Ситуацията е сериозна
Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Брюксел, че възнамерява да започне война заради Украйна.
„Копенхаген, ден втори. Ситуацията е сериозна. На масата има открито провоенни предложения. Те искат да прехвърлят средства от ЕС на Украйна. Опитват се да ускорят присъединяването на Украйна, използвайки всякакви правни трикове. Искат да финансират доставките на оръжие. Всички тези предложения ясно показват, че Брюксел иска да започне война“, написа Орбан в социалната мрежа Х.
„Твърдо ще се придържам към позицията на Унгария, но тази среща на върха доказва също, че следващите месеци ще бъдат изпълнени със заплаха от война. Ще се нуждаем от подкрепата на цялата ни политическа общност и на всеки унгарец, който се стреми към мир“, подчерта Орбан.
📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025