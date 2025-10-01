Орбан: Украйна не е суверенна държава

Ако не й дадем пари, тя ще престане да съществува

Украйна не е суверенна държава, ако не й дадем пари, тя ще престане да съществува. Това каза в Копенхаген унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава hvg.hu.

„Границите не са ясни, не знаем къде е границата, не знаем къде е източната граница, не знаем колко души живеят в нея и тя не може да се издържа сама. Ако днес следобед решим, че няма да даваме повече пари, Украйна ще престане да съществува като държава”, каза още Орбан.

Той отхвърли предложението, че за започването на преговорите за присъединяване с Украйна не е необходимо единодушие, а само квалифицирано мнозинство. Антонио Коща, председател на Европейския съвет, се обърна към държавите-членки с предложение с такова съдържание.

„Мисля, че юридическите трикове не минават, виждам изявления по този въпрос, досега всички процеси на разширяване са протичали по еднакъв ред. За отварянето и затварянето на всяка глава беше необходимо съгласието на всички държави-членки, това не може да се промени”, добави Орбан.

В това той може да има мълчаливи съюзници, тъй като има и други страни, които не биха се отказали от правото си на вето. Не става дума за Украйна, а за други страни кандидатки. Според Politico гърците биха запазили най-силната карта в ръцете си по отношение на Турция, а хърватите – по отношение на Сърбия.