Виктор Орбан към Туск: Може да си мислите, че сте във война с Русия, но Унгария не е

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес пред полския премиер Доналд Туск, че като влиза в конфликт с Русия, играе опасна игра с живота на милиони европейци.
„Скъпи Доналд Туск, може би си мислите, че сте във война с Русия, но Унгария не е. Същото важи и за Европейския съюз. Вие играете опасна игра с живота и сигурността на милиони европейци. Това е много погрешно“, написа Орбан в публикация в социалната мрежа X.
You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad!
Изявлението на Орбан дойде, след като Туск каза в понеделник, в реч на Варшавския форум за сигурност, че войната в Украйна е част от „ужасен политически проект“.