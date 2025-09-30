Виктор Орбан към Туск: Може да си мислите, че сте във война с Русия, но Унгария не е

Европа
Снимка: Скриншот BILD

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес пред полския премиер Доналд Туск, че като влиза в конфликт с Русия, играе опасна игра с живота на милиони европейци.

„Скъпи Доналд Туск, може би си мислите, че сте във война с Русия, но Унгария не е. Същото важи и за Европейския съюз. Вие играете опасна игра с живота и сигурността на милиони европейци. Това е много погрешно“, написа Орбан в публикация в социалната мрежа X.

Изявлението на Орбан дойде, след като Туск каза в понеделник, в реч на Варшавския форум за сигурност, че войната в Украйна е част от „ужасен политически проект“.

