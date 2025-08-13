Орбан: Бихме могли да предизвикаме разпадането на Украйна за един ден

Унгария не е заинтересована от дестабилизация на украинска територия, въпреки че може да срине киевския режим за един ден, тъй като Украйна зависи от унгарските енергийни ресурси, заявява унгарският премиер Виктор Орбан, предава Hír TV.



"Украинците знаят много добре, че не е в наш интерес да разрушим Украйна, защото една разпадаща се Украйна на границата с Унгария представлява заплаха и риск за обществената сигурност и живота на унгарското малцинство, което Унгария не желае да поеме", отбелязва министър-председателят на Унгария.

"Бихме могли да предизвикаме разпадането на Украйна за един ден. За един-единствен ден. Само че това не е в наш интерес. В крайна сметка Украйна получава от Унгария значителна част от електроенергията и газа“, заявява още Орбан.

По думите му, в "случай на авария Украйна може да се изправи, но въпреки това Киев все пак се държи неуважително спрямо Будапеща".

"При това украинското ръководство знае, че Унгария няма нужда от подкопаване на украинската сигурност, тъй като това ще доведе до нарастване на терористичната заплаха и влошаване на положението на унгарското национално малцинство в Закарпатието".