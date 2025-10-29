Германия и Полша са недоволни от притока на украински бежанци от мъжки пол

Пристигащите украинци в двете страни са се увеличили значително

Политиците в Германия и Полша – страни, които приемат най-голям брой украински бежанци в Европейския съюз – заплашват да оттеглят гостоприемството си на фона на рязкото увеличение на броя на младите украински мъже, които влизат в техните страни през последните седмици, след като Киев облекчи правилата за напускане на страната, пише Politico.

Макар настроенията в двете страни да са като цяло благоприятни към украинците, тяхното нарастващо присъствие все повече се превръща в гореща точка, използвана от крайните десни партии. С настъпването на четвъртата зима от пълномащабната руска инвазия в Украйна, дебатът се очаква да се засили, тъй като милиони хора рискуват да останат без отопление, вода или електричество през следващите месеци поради продължаващите атаки на Кремъл.

В Германия членове на управляващите консерватори на канцлера Фридрих Мерц предупреждават, че макар страната да продължи да приема украински бежанци, обществената подкрепа за украинската кауза може да отслабне, ако младите мъже емигранти бъдат възприемани като избягващи военна служба.

Крайнодясната полска партия „Конфедерация“ отиде още по-далеч, казвайки в изявление:

„Полша не може да продължава да бъде убежище за хиляди мъже, които трябва да защитават собствената си страна, като в същото време натоварват полските данъкоплатци с разходите за тяхното дезертиране.“

Според данни, предоставени на POLITICO от полската гранична полиция, от началото на 2025 г. до отпускането на ограниченията за излизане в края на август границата с Полша са преминали близо 45 300 украински мъже на възраст между 18 и 22 години. През следващите два месеца този брой скочи до 98 500, или 1600 на ден.

И много от новодошлите изглежда са продължили да се движат на запад: броят на младите украински мъже на възраст между 18 и 22 години, влизащи в Германия, се е увеличил от 19 на седмица в средата на август до между 1400 и 1800 на седмица през октомври, според германски медийни доклади, цитиращи данни от германското министерство на вътрешните работи.

В края на август украинският президент Володимир Зеленски облекчи правилата за напускане на страната за мъжете, които все още не подлежат на военна служба, която започва на 25-годишна възраст. Преди това мъжете на възраст между 18 и 60 години не можеха да напускат страната; съгласно новите правила мъжете на възраст между 18 и 22 години могат да напускат и да се връщат, без да рискуват да бъдат преследвани.

Промяната означаваше, че младите украински мъже, които вече са в чужбина, могат да се върнат, без да се страхуват, че няма да им бъде позволено да напуснат отново. Надеждата беше, че те ще останат и ще се съгласят да бъдат мобилизирани, когато навършат 25 години.

Втора причина беше да се разубедят родителите да преместват синовете си в чужбина на 16 или 17 години – тенденция, която властите са отбелязали. Обявявайки промяната в правилата през лятото, Зеленски заяви:

„Ако искаме да задържим момчетата в Украйна, наистина е необходимо първо да завършат училище тук и родителите им да не ги отвеждат.“

Той каза, че се страхува, че в противен случай те могат да „загубят връзката си с Украйна“.

Дебат за социалните помощи

Германия и Полша приемат най-много украински бежанци в Европейския съюз. Около 1,2 милиона души, които са избягали от Украйна след пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г., живеят в Германия, а близо един милион – в Полша. Това е повече от половината от всички украинци с защитен статут в блока, според данни на Евростат.

Въпреки че украинците съставляват над 6% от полската работна сила и допринасят значително за икономическия растеж, крайните десни политици твърдят, че те получават прекалено много социални помощи. Националистическият президент Карол Навроцки наскоро наложи вето върху законодателство за подпомагане на украинците, като заяви, че само тези, които работят и плащат данъци в Полша, трябва да получават помощи.

Подобни искания неколкократно са отправяни от възходящата крайна дясна партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) в Германия, която сега е на първо място в проучванията. Освен че изисква спиране на социалните помощи за украинците, партията е известна със скептицизма си към военната помощ за Украйна – в момент, в който Германия е най-големият донор на Киев след САЩ.

Според данни на агенцията по заетостта в Германия около 490 000 украински граждани в трудоспособна възраст получават дългосрочни помощи за безработица в страната.

Коалицията на Мерц, която е под нарастващ бюджетен натиск и като цяло иска да намали социалните разходи, работи по законопроект, който ще отнеме правото на такива помощи.

Други членове на политическото ръководство на Германия искат да изчакат, за да видят дали броят на пристигащите ще остане висок, преди да направят промени.