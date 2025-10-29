СБУ удари руски ЗРК Панцир-С2, две нефтени бази и две РЛС в Крим

Ударни безпилотни летателни апарати на Центъра за специални операции"А" на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) в нощта на сряда, 29 октомври, удариха руския зенитно-ракетен комплекс Панцир-С2, две нефтени бази и две радиолокационни станции в Крим. Това съобщиха източници на NV в специалните служби.

ЗРК Панцир, на стойност 20 млн долара, е едно от ключовите звена на противовъздушната отбрана на РФ, отбелязаха в СБУ.

"Също така Русия остана с две РЛС по-малко. Всяка такава унищожена или изведена от строя система за противовъздушна отбрана значително отслабва отбраната на РФ в кримския район“, съобщават източниците на украинската медия.

Освен това, безпилотните летателни апарати на СБУ са ударили нефтена база в селището Гвардейско, където се съхраняваше гориво. На обекта е избухнал мащабен пожар, вижда се огромен стълб черен дим. Записано е и "пристигането" на безпилотен летателен апарат на нефтената база в Комсомолск.