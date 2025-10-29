Португалия ограничава достъпа до гражданство за чужденци

Гражданството може да бъде отнето и от лица, които са го придобили по неправомерен начин

Португалия ще престане да бъде страна, която посреща чужденците с отворени обятия, и ще се превърне в една от най-рестриктивните в Европа по отношение на достъпа до гражданство, съобщава El Pais. Правната реформа, договорена между консервативното правителство и крайната десница, която удължава сроковете за чакане за получаване на гражданство (между седем и десет години) и налага изпити по език и култура, въвежда и изискване кандидатите да не получават субсидии или публична помощ в момента на подаване на молбата и да докажат, че разполагат със собствени финансови средства за издръжка.

Гражданството може да бъде отнето и от лица, които са го придобили по неправомерен начин, като на тези лица ще бъде забранено да кандидатстват за него в бъдеще. Наказателният кодекс се реформира, за да позволи отнемането на гражданството като допълнително наказание за чужденци с португалско гражданство, които са извършили престъпления, по решение на съдия.

„Не искаме португалци по случайност“, заяви министър-председателят Луис Монтенегро при по-късно изявление в официалната си резиденция.

Приетият закон за гражданството, който се добавя към ограничаването на правата в закона за чужденците, който току-що влезе в сила, показва импулса на политиките за отхвърляне на бедните чужденци, които се проявяват дори в общества, белязани от емиграция, като в случая с Португалия, която има повече емигранти (2,1 милиона в чужбина, 21% от населението, според Атласа на португалската емиграция), отколкото имигранти (1,5 милиона, около 15%). Реформата погребва и специалния режим за сефаради, който позволи на Роман Абрамович и други руски олигарси да получат португалско гражданство. Нередностите, извършени под прикритието на този режим, който имаше за цел да компенсира потомците на сефарадите, изгонени от Иберийския полуостров през XV век, все още са предмет на съдебно разследване.

Това е политическа победа за Chega, крайната десница и основна опозиционна сила в парламента, която успя да включи в закона една от своите политически мании – културата на зависимост от субсидии, която приписват на малцинствата и чужденците. Те обаче не успяха да въведат автоматичното отнемане на гражданството на престъпници, осъдени за тежки престъпления, което много юристи сметнаха за прекомерно и което би могло да отмени нормата в кратък срок в Конституционния съд.

Това е и победа, която идва в разгара на скандала около първите плакати на Андре Вентура, лидер на крайната формация, като кандидат за президентските избори, които ще се проведат през януари.

В населени места на южния бряг на река Тахо, като Моита или Монтихо, се появиха плакати с неговата снимка и следните фрази: „Това не е Бангладеш“ и „Циганите трябва да спазват закона“. Както ромски асоциации, така и различни организации, които се борят срещу расизма, обявиха, че ще подадат жалби пред прокуратурата и Националната избирателна комисия, тъй като считат, че плакатите подбуждат към омраза и са дискриминационни, което е престъпление по Наказателния кодекс.