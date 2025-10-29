Скулптурата „Чадъри“ в Солун ще бъде временно премахната

Повечето от износването се наблюдава в долната част на чадърите

Емблематичната скулптура „Чадъри“ в Солун, създадена от известния художник Георгиос Зонголопулос, преминава през мащабна реставрация. Тринадесет от чадърите, разположени на новата крайбрежна алея на града, се премахват за ремонт и ще бъдат транспортирани до Атина, заедно с други четири, съхранявани от общината, за поддръжка от фондация „Зонголопулос“, пише To Vima.

Реставрационните работи започнаха рано вторник сутринта по крайбрежието на Солун. Експерти ще оценят пълния обхват на щетите, като един чадър, който падна по време на лошото време миналата Коледа, се нуждае от по-обширни ремонти.

Повечето от износването се наблюдава в долната част на чадърите, които често се докосват или държат от посетителите за снимки. Допълнителни щети са нанесени от катинарите, оставени от двойки, които се опитват да „заключат“ любовта си, както и от излагането на атмосферните влияния. Ремонтните работи ще обхванат и „дъждовните пръти“ на скулптурата – метални пръти, символизиращи падащия дъжд, които са се превърнали в опасност за безопасността. Градът планира цялостно почистване, за да може скулптурата да блести като нова.

Висока 13 метра, скулптурата от неръждаема стомана е инсталирана на Новия бряг през 1997 г., за да отпразнува обявяването на Солун за Европейска столица на културата. Неотдавнашното й преместване от района на Военноморския клуб на специално проектирана дървена платформа до статуята на Александър Велики е повишило нейната популярност. Днес „Чадърите“ остават любима забележителност както за жителите, така и за туристите.