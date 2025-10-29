Дронове над военни бази в Белгия – Нова заплаха за сигурността в Европа?

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен потвърди, че над военната база в Марш ан Фамен са били засечени множество дронове, предаде ДПА.

„Миналата нощ множество дронове отново бяха забелязани над базата“, написа Франкен в X. По думите му полицията и разузнавателните служби вече разследват случая.

Министърът уточни, че става дума за „умели оператори“, а не за аматьори, и подчерта спешната нужда от модерно противодроново оборудване.

„Документът за покупка е готов. Няма време за губене!“, заяви той.

🚨 JUST IN: The 🇧🇪 Belgian Ministry of Defence reports in an alarming statement that multiple drones were spotted flying around the Marche-en-Famenne this weekend, one of a recent series of incidents across sensitive strategic sites and installations across Europe. pic.twitter.com/t9QF6QVAHu — OSINTGlobal (@KJ_X23) October 29, 2025

Белгийското правителство обаче се намира в тежка финансова криза заради трудни бюджетни преговори и мерки за икономии — фактор, който може да забави новите военни инвестиции.

В началото на октомври дронове бяха забелязани и в близост до военната база в Елсенборн, което поражда опасения за координирани наблюдения над стратегически обекти.