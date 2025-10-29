След промяна в закона: Над 22 000 души в Германия са си сменили пола

Повече от 22 000 германски граждани са сменили официално пола си, след като съгласно закон, влязъл в сила миналата година, процедурата за това бе ускорена, сочат предварителни данни, цитирани от ДПА.

От ноември 2024 г. хората в Германия имат право да сменят пола и името си, записани в акта за раждане, като подадат декларация. Възможностите в категория пол са "мъж", "жена", "друг" и "липсва уточнение".

Въпреки че тези промени бяха възможни и преди, съгласно закон за самоопределяне, одобрен от предишното правителство, това сега е много по-лесно. Той се позовава на друг закон, според който тези, които искат да предприемат такива промени, следваше да преминат през дълъг и скъпоструващ правен процес, който включваше оценка от медицински специалист.

През първия месец след промяната в закона общо 7057 души са променили начина, по който са били записани при раждане, сочат данни на Федералната статистическа служба, които се отнасят за периода от ноември 2024 до юли 2025 г.

Броят им за следващите месеци е по-малък – 2936 молби през декември. През юли 1244 души са сменили официалния си пол.

За десетте месеца преди промените да влязат в сила само 596 души са предприели такава промяна.

За да се подаде такава декларация, желаещите трябва да си запазят час три месеца по-рано, уточнява БТА.