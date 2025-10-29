ВСУ нарекоха "фантазии" твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

Още по темата: Руски военни блогъри опровергаха доклада на Герасимов за обкръжени хиляди украинци при Покровск 27.10.2025 19:23

От украинската армия заявиха, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск, в източната Донецка област, е обкръжен от руските сили са "фантазии".

„В Купянск и околностите му се водят тежки боеве, а окупационните сили се опитват да консолидират позициите си в северната част на града. Всякакви твърдения за „обкръжени“ украински войски там обаче са чиста измислица и фантазия, неосновани на реални данни на място“, се отбелязва в изявление на групата „Обединени сили“ на ВСУ.

По рано Владимир Путин заяви, че украинските части в Купянск, Харковска област, и Красноармейск, Донецка народна република, са "обкръжени и блокирани".

"Ако руският диктатор Владимир Путин не беше военен престъпник, човек би могъл да го съжали, че в напреднала възраст той отново е принуден да се излага и да повтаря лъжи след собствените си генерали, на които дори лоялната му публика и руският елит вече не могат да повярват", се казва в изявлението на обединените сили.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.