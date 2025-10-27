Руски военни блогъри опровергаха доклада на Герасимов за обкръжени хиляди украинци при Покровск

Още по темата: Ожесточени сражения в Покровск: Украйна изпраща подкрепление на фронта 27.10.2025 16:03

Руски военни блогъри обявиха за неверни твърденията на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов за обкръжението на украинските сили в районите на Покровск и Купянск, в Донецка област.

В неделя главнокомандващият докладва на президента Владимир Путин на живо по телевизията, че руските сили от група войски "Център" са обкръжили групировка от над 5000 бойци на украинските въоръжени сили в Покровск и близкия Мирноград, която им е било наредено да „унищожат“. Той също така заяви, че руски сили са обкръжили град Купянск, обграждайки 18 украински батальона, и са превзели над 70% от Вовчанск и няколко други населени места в Харковското направление.

Изявлението му предизвика реакция от един от най-популярните руски провоенни канали в Телеграм „Военный Осведомитель“, който коментира, че за обкръжение на украинските сили в Покровск не може да се говори, тъй като разстоянието между настъпващите руски войски от запад и север е няколко километра.

„Така са ги обкръжили, че фланговете са на почти 6 километра един от друг“, пише каналът „Курсы тактической медицины“.

„Началникът на Генералния щаб на руското Министерство на отбраната Герасимов: „Завършихме обкръжението на противника в района на Красноармейск и Демитров“. За пореден път докладваната информация не съответства на действителността на място“, констатира военният кореспондент "Романов Лайт".

Военните блогъри също обясняват, че контролът върху логистичните маршрути до Покровск не означава, че украинските въоръжени сили са обкръжени или отрязани то доставки, тъй като те се извършват с товарни дронове и превозни средства с висока проходимост.

„Поемането на контрол над логистиката не означава нейното обграждане“, посочва 'Репортер Filatov".

„Може би Герасимов, с бравурните си доклади „на кредит“, просто отново изпреварва играта, очаквайки реалната ситуация на място скоро да настигне докладите му“, пише „Военный Осведомитель“.

Твърденията на Герасимов се опровергават и от Американския институт за изследване на войната (ISW). Според него, може да се каже със сигурност само, че руската армия е овладявал приблизително 23% от Вовчанск. „Ограничен брой руски сили“ са регистрирани и в източната част на Константиновка, Донецка област.

„Кремъл също така представя превземането на малки селища без оперативно значение като големи успехи... Дроновка обхваща по-малко от 6 квадратни километра, а Плещеевка - по-малко от 4 квадратни километра. И в двата случая преди войната там са живели приблизително 600 души“, отбелязва ISW.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли също думите на Герасимов. Според него, тази фалшива новина е предназначена да убеди американската администрация, че Русия побеждава. Зеленски обаче призна навлизането на руски военни в Покровск и определи ситуацията като сложна.

Украинският Генерален щаб потвърди постепенното проникване на руски войски в града, чрез тактиката на малки пехотни групи, които са достигнали приблизително 200 войници.

Руската армия обсади Покровск през август-септември 2024 г., достигайки на 8-10 километра от града.