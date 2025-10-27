ЕК: Няма заплаха за доставките на горива в ЕС след последните санкции срещу Русия

"Европейската комисия не вижда на този етап заплаха за сигурността на доставките заради наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", заяви говорителят на комисията Ана-Кайса на брифинг в Брюксел.

"Много внимателно следим сигурността на доставките в държавите от ЕС и страните, които се стремят към присъединяване", посочи говорителят. Тя отбеляза, че европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни.

"Призоваваме държавите от ЕС да започнат да следват целите за разнообразяване на енергийните източници, осигуряваме подкрепа", добави Итконен. По нейните думи е възможно да настъпят отражения заради новите санкции, затова държавите трябва да имат планове за действие:

"Има и други източници за доставки, готови сме да окажем подкрепа при нужда".

Миналата седмица Страните от ЕС приеха19-ия пакет от санкции срещу Русия за войната й срещу Украйна, който включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. Същевременно САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл".

"Лукойл" има рафинерии в няколко държави от ЕС, сред които България и Румъния.

Днес еврокомисарят по енергетиката ще бъде в Румъния, а утре – у нас.