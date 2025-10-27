Украйна изпитва остър недостиг на танкове – бойната готовност пада до една трета

Украински източници съобщават за сериозен недостиг на бойна техника в танковите подразделения на страната, причинен както от тежки загуби, които не могат да бъдат възстановени, така и от трудности при поддръжката на наличните машини, пише Military Watch.

„Танковете са последният аргумент на кралете на бойното поле“, коментира експертът по бронетехника Микола Саламаха, подчертавайки, че неправилната употреба на бойните машини – често с цел повдигане на морала – е довела до допълнителни загуби. „Изпращат танк напред само за да покажат на пехотата, че има подкрепа – и го губим в такива операции“, разказва той.

По думите му в момента едва една трета, а в някои подразделения само петата част от украинските танкове се считат за боеготови.

Саламаха обръща внимание и на щетите, нанесени от руските дронове, които правят танковете уязвими дори на разстояние до 10 километра зад фронтовата линия. „В момента, в който бъдат забелязани, следват бързи удари с различни типове безпилотни апарати“, обяснява експертът.

Въпреки че Украйна е получила няколкостотин съветски танка Т-72 от страни от бившия Варшавски договор – най-вече от Полша, тези доставки не са достатъчни да компенсират загубите. Освен това запасите на държавите-донори в Източна Европа вече са силно изчерпани.

Западните танкове също дават тежки загуби

Опитите да се модернизира украинската армия с танкове, доставени от Запада, също са довели до сериозни поражения – според някои оценки дори по-високи, отколкото при съветските модели. Причината е по-големият силует и по-ниската маневреност на западната техника.

До юни 2025 г. украинската армия е загубила 87% от американските танкове M1A1 Abrams – унищожени или пленени са 27 от общо 31 броя. Това се случва въпреки първоначалните очаквания на западни анализатори, че машините могат да се превърнат в „променящ играта“ фактор на бойното поле.

Русия също търпи загуби, но запазва превес

Руските бронетанкови сили се намират в по-добро състояние от украинските, но също са понесли значителни загуби. Според западни оценки Москва може да започне да изпитва недостиг на танкове към края на 2026 г., въпреки разширеното производство.

Руският отбранителен сектор се очаква да достигне производство на 1000 нови танка до средата на 2028 г. и до 3000 до 2035 г., но темпът на възстановяване вероятно ще остане по-нисък от темпа на загубите през 2026 г.

Въпреки това Русия поддържа предимство благодарение на по-ниските изисквания за поддръжка на своите бойни машини. Повечето танкове в руската армия – Т-62, Т-72 и Т-90 – са модели с проста и надеждна конструкция, изискващи по-малко ресурси за обслужване в сравнение с украинските Т-64 и западните машини. Именно Т-64 беше гръбнакът на украинските танкови войски преди началото на войната.