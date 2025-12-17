Роберт Фицо: Няма да гласувам за нито един евроцент за Украйна

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи никакви решения на предстоящото заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември, които предвиждат допълнително финансиране за войната в Украйна. Това включва и предложения за използване на замразени руски активи.

Изявлението беше направено по време на заседание на парламентарната комисия по европейските въпроси, проведено в навечерието на срещата на лидерите на ЕС в Брюксел. По думите на Фицо Словакия няма да гласува „за нито един евроцент“, който да бъде насочен към военни действия.

„По принцип отказвам да подкрепя каквото и да е решение, което води до пари за война“, подчерта словашкият премиер, цитиран от ТАСР и Tanjug.