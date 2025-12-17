Германия e отворена за изпращане на войници в Украйна (ВИДЕО)

Путин в крайна сметка ще се съгласи на разполагането на чуждестранни войски в Украйна, казва канцлерът Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц не изключи възможността за изпращане на войски в Украйна като част от многонационални сили, водени от Европа, за да се осигури мирно споразумение. В интервю за обществената телевизия ZDF, Мерц се опита да избегне въпроса на водещата дали германските въоръжени сили биха участвали в подобна мисия

Той каза, че Коалицията на желаещите включва не само европейски страни, но и Канада, Австралия и други държави. "Ако някога се стигне до това, това ще бъде споразумение за прекратяване на огъня с Русия", каза той, цитиран от Anadolu Agency.

След двудневни преговори с Украйна и САЩ в Берлин в неделя и понеделник, няколко европейски държави се изказаха в подкрепа на водените от Европа "многонационални сили за Украйна". Водените от Европа и подкрепяни от САЩ сили са предназначени да подкрепят украинските въоръжени сили и да гарантират сигурността на въздушното пространство и моретата.

Путин в крайна сметка ще каже "да" на разполагането на чуждестранни войски

В отговор на възражението на интервюиращия, че руският президент Владимир Путин отхвърля разполагането на чуждестранни войски в Украйна, Мерц отговори: "Путин е казвал "не" на много неща, но в един момент ще трябва да каже и "да".

Канцлерът повтори, че преговорите за Украйна в Берлин са довели до напредък.

Докато Мерц говореше за евентуална демилитаризирана зона, която да разделя воюващите страни в Украйна, той също така посочи продължаващото противопоставяне на Русия на прекратяването на огъня. "Видяхте от реакцията на Русия, че това няма да означава край на войната. Трябва да продължим да работим заедно. Трябва да продължим да подкрепяме Украйна заедно", посочи той.

Сара Вагенкнехт от опозиционната партия "Алианс за социална справедливост и икономически разум" скочи остро на Мерц в социалната мрежа Х, видя "Труд онлайн".

"Мерц говори с обезоръжаваща честност по ZDF за потенциалните последици от разполагането на войници на Бундесвера в Украйна като част от западните гаранции за сигурност, в случай че конфликтът се разпали отново: "Ще се сблъскаме и с подобни руски атаки и атаки от Русия. Всеки, който сериозно обмисля изпращането на германски войници на украинско-руския фронт в този контекст, залага на сигурността на страната ни и няма място в правителството!"

Wahnsinn! #Merz spricht im ZDF entlarvend ehrlich aus, was die Entsendung von #Bundeswehr-Soldaten in die #Ukraine als Teil westlicher Sicherheitsgarantien für Folgen haben könnte, sollte der Konflikt dann wieder aufflammen: „Wir würden auch entsprechende russische Übergriffe und… pic.twitter.com/ql64KYJ5EN — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) December 17, 2025

Шансовете за споразумение с ЕС за замразените руски активи са 50 на 50

В интервюто си за ZDF германският лидер Фридрих Мерц изрази и резерви, когато беше попитан дали срещата на върха на ЕС тази седмица ще може да постигне съгласие за използването на замразени руски държавни активи в полза на Украйна.

Мерц заяви, че шансовете за споразумение са "петдесет на петдесет". Той отново призова за "ясна европейска позиция спрямо Русия".

Дали замразените в ЕС руски активи, възлизащи на стотици милиарди евро, трябва да бъдат използвани за подкрепа на Украйна, е в центъра на срещата на върха на ЕС, на която 27 държавни и правителствени глави ще се срещнат в Брюксел от четвъртък. Той изрази разбиране за резервите на Белгия, казвайки: "Не ги споделям, но ги приемам сериозно".