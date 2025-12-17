Украйна порази руска рафинерия в Краснодарския край

Украйна е поразила снощи инфраструктурата на рафинерия в град Славянск на Кубан, в руския Краснодарски край, обяви днес украинската армия, цитирана от Ройтерс.

В официално изявление в „Телеграм“ се посочва, че са регистрирани експлозии и пожар, като мащабът на щетите все още се оценява.

Украинският генерален щаб потвърди също удар срещу петролен склад в руската Ростовска област.

Според регионалния оперативен щаб в Краснодарския край „отломки от дрон са паднали на територията на рафинерията“ в Славянск на Кубан, причинявайки пожар, който засегнал технологично оборудване и тръбопровод на площ от около 100 квадратни метра. Пожарът е бил потушен незабавно.

Освен това атаката с дронове е повредила два високоволтови електропровода, което е оставило 38 800 абонати без електричество. Към момента 12 700 души все още са без ток. Администрацията на Славянск на Кубан уточни, че някои части на града остават без електрозахранване.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руската ПВО е свалила 94 дрона, като 53 от тях са неутрализирани над Краснодарския край и Ростовска област.