Още по темата: Тръмп и САЩ–Русия: рестартирането на отношенията е било предсказано преди 50 години 15.12.2025 12:00

Сравнително бавната скорост на ракетите остава друг основен недостатък

Американската армия потвърди плановете си за разработване на нов вариант на далекобойната зенитно-ракетна система MIM-104 Patriot, която изглежда е предназначена да отстрани много от недостатъците на системата, станали ясни по време на неотдавнашното ѝ разполагане от украинската армия. Подробности относно новия вариант, който изглежда е готов да бъде най-революционният от влизането на Patriot за първи път на въоръжение през 1981 г., бяха предоставени от продуктовия мениджър за нискостепенни прехващачи от армията подполковник Стивън Моубс, който обсъди планираните ѝ възможности с военния министър Пийт Хегсет. Според Хегсет, модернизацията на Patriot е била тема от личен интерес за президента Доналд Тръмп, като последните операции на Patriot във военните действия в Украйна, са най-скъпият актив, разположен от Украйна, което я прави сред най-високопрофилните американски оръжейни системи днес, пише Military Watch Magazine.

Западни и украински източници широко коментираха крайните ограничения на системата Patriot срещу руски ракетни атаки, като въоръжените сили на САЩ потвърдиха по-рано през годината, че руските технологии „позволяват на ракетите им да променят траекторията и да извършват маневри, вместо да летят по традиционна балистична траектория“ и са създали реални предизвикателства за системите Patriot, доставяни на Украйна. Това е отличен пример за картината на заплахите, с която армията вече е изправена.“ Бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал Игор Романенко през октомври разкри , че ефективността на системата Patriot е „паднала от 42% на 6%“ срещу руски ракетни атаки, след като други официални лица и анализатори широко предупреждаваха за същото през предходните месеци.

Макар че отдавна се очакваше намалените квазибалистични траектории както на балистичните ракети 9К720 от системата „Искандер-М“, така и на техните въздушни аналози, разположени от изтребители МиГ-31И под системата „Кинжал“, да представляват особени предизвикателства за усилията на противовъздушната отбрана, това е доказано в бойни условия в Украйна. Коментирайки конкретно допълнителните ограничения, наложени от ограничения обхват на ракетите Patriot, началникът на комуникациите на командването на украинските ВВС Юрий Игнат отбеляза:

„Ако балистичната ракета може да се приближи от различни посоки, откриването ѝ от една система не е възможно... Необходимо е да има няколко системи, няколко радара, които могат да откриват цели и да покриват града от различни посоки.“

Тези ограничения позволиха на руските въоръжени сили да използват балистични ракетни системи като „Искандер-М“, за да унищожат системите Patriot при множество успешни удари, което сериозно изостри недостига на далекобойни системи за противовъздушна отбрана в целия западен свят, тъй като запасите се изчерпват за превъоръжаване на Украйна.

Сравнително бавната скорост на ракетите, изстрелвани от системите Patriot, едва 3,5 Маха, остава друг основен недостатък на системата, ограничавайки способността ѝ да прехваща високоскоростни цели. Руската система С-400, за разлика от нея, може да изстрелва ракети земя-въздух, които се движат с над 14 Маха, което позволи на С-400 да бъдат използвани за сваляне на ракети, изстреляни от системите Patriot. Това повдига възможността разработването на нови варианти на Patriot да се фокусира върху внедряването на по-бързи ракети, за да се осигури по-жизнеспособна защита срещу нововъзникващи заплахи. Въпреки това, рентабилността на такава система остава под въпрос, като дори настоящите варианти на Patriot струват няколко пъти повече от незападните конкуренти, като С-400 и китайските HQ-9B. Най-новите варианти на ракетата земя-въздух PAC-3, които вече са в производство, струват над 3 милиона долара всеки, въпреки много по-ограничения ѝ обхват от руските и китайските ѝ конкуренти, като се очаква бъдещ по-мощен тип ракета да бъде още значително по-скъп.