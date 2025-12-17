Затварят ли гръцките острови през зимата

Още по темата: Цените на зимните ваканционни жилища в Гърция са спаднали с 54% 10.12.2025 14:43

Някои гръцки острови са напълно подготвени да посрещат туристи през цялата година

Гръцките острови предлагат напълно различно преживяване на пътуващите, които избират да ги посетят през зимата, пролетта или есента. Добрата новина? Гръцките острови не затварят през зимата. Какво се променя и как да планирате зависи от острова и от това какво искате, пише To Vima.

Какво означава „затворен“ всъщност?

Преди всичко, имайте предвид, че гръцките острови са дом на постоянни жители, които живеят и работят там целогодишно. Това обаче не означава, че ще намерите нещата да функционират както през лятото.

Какво се променя? Туристическата инфраструктура. Това означава, че извън сезона трябва да очаквате по-малко фериботни и авиолинии, ограничени автобусни линии и много затворени магазини, плажни клубове, нощни заведения и хотели, които отварят отново в края на май. Разбира се, това не важи за всички острови. Основните услуги остават достъпни. Местните таверни, супермаркети, аптеки и основният транспорт продължават да функционират, особено на по-големите или добре свързани острови. По-малките или по-отдалечени острови може да изглеждат по-тихи, но никога не са празни.

Greece Paros Island pic.twitter.com/r70UmVK9Di — NRI Travelogue (@nritravelogue) November 23, 2025

Кои гръцки острови остават отворени през зимата или пролетта?

Някои гръцки острови са напълно подготвени да посрещат туристи през цялата година, предлагайки пълноценно преживяване дори извън лятото. Това обикновено е случаят с по-големите острови като Крит, Кефалония и Родос; с много популярните гръцки острови като Миконос, Корфу, Санторини, Парос, Наксос и Сирос, който всъщност е административната столица на Кикладските острови, и с островите, които са близо до Атина, като Хидра, Спецес, Андрос, Егина и Порос.

Тези острови се радват на редовни транспортни връзки, предлагат повече възможности за настаняване и са дом на оживени местни общности през цялата година.

Транспорт и време

Едно от най-големите притеснения за пътуващите извън сезона е времето. Като цяло зимите на гръцките острови са меки, със средни температури от 10°C до 16°C (50-60°F). Очаквайте спорадични дъждове и по-хладни морски температури.

Транспортът продължава да функционира целогодишно, но с много по-бавно темпо. Фериботите и полетите се движат с по-малка честота, а лошото време може да доведе до закъснения, особено при фериботите. Затова трябва да планирате съответно. По-големите острови остават много по-добре свързани от по-малките.