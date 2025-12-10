Цените на зимните ваканционни жилища в Гърция са спаднали с 54%

Още по темата: Пазарът на имоти в Гърция отчита ръст от 7,7% 26.11.2025 12:57

Най-резкият срив на цените е регистриран в Агиос Атанасиос

Цените на жилищните имоти в Гърция може да са се повишили рязко – в някои случаи дори удвоили през последното десетилетие – но зимните ваканционни жилища разказват съвсем различна история. В много от най-популярните дестинации в страната със студено време, вторите жилища сега се продават за едва една трета от стойността им преди кризата. Въпреки това, те привличат забележително малък интерес.

С оглед на застоя в продажбите, много собственици сега разчитат на краткосрочни наеми, за да печелят поне сезонни доходи. Ранните данни от новата обсерватория за цени на Geoaxis показват, че цените на зимните ваканционни жилища са спаднали с 54% от 2008 г. насам, а пазарът остава по същество замръзнал, показвайки малка промяна спрямо миналата година.

Въпреки стръмните отстъпки, повечето домакинства все още не могат да си позволят да купят. Проучване на Alpha Bank показва, че над половината от тези, които нямат жилище, смятат собствеността за финансово недостижима. С намаляващите доходи и нарастващата несигурност, зимното отстъпление дори не е на хоризонта за повечето гърци - тенденция, прогнозирана от миналогодишния доклад на Geoaxis. Предупреждението му се оказа точно: в така наречения „зимен Миконос“ в Гърция цените са паднали с 44% от 2008 г. насам.

Geoaxis отбелязва, че до пандемията повече зимни жилища са се премествали в краткосрочни наеми - тенденция, която е намаляла, но не е спряла. Тъй като сезонните договори за наем са трудни за подновяване и собствениците предпочитат да наемат, вместо да продават, се очаква предлагането на тези платформи да продължи да расте.

Арахова се откроява като отделен пазар,

но дори този вечен фаворит показва ограничена инерция. Тазгодишният доклад отчита скромно покачване на цените от 2,6% - недостатъчно, за да компенсира годините на спад. Средните искани цени сега се движат около 1690 евро на квадратен метър, в сравнение с 3000 евро през 2009 г.

Въпреки че цените са намалели почти наполовина от началото на кризата, търсенето остава слабо, пише To Vima.

Строителите, които са взели големи заеми, за да строят луксозни жилища – често при разходи за строителство и земя над 1500 евро на квадратен метър – се оказват в капан. Дори продажбата под себестойността не успява да предизвика значителен интерес.

Най-резкият срив на цените е регистриран в Агиос Атанасиос, Пела, традиционно селище близо до ски центъра Каймакчалан, известно като „най-космополитното село в Македония“. Там средните цени са спаднали с 68% до 1065 евро на квадратен метър от 3300 евро през 2008 г.

Карпениси следва с 55% спад, като цените са намалели до 1042 евро от 2310 евро. В Трикала, Коринтия, близостта до Атина е смекчила удара, но цените все още са надолу с 51%, като средно са 1110 евро на квадратен метър в сравнение с 2250 евро преди кризата.