Гърция обяви пакет от мерки срещу задълбочаващата се жилищна криза

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис обяви пакет от шест мерки, насочени към облекчаване на задълбочаващата се жилищна криза, предлагайки данъчни облекчения за предприемачите, ограничения върху краткосрочните наеми и субсидии за ремонти, за да се увеличи предлагането на достъпни жилища, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

В изказване в парламента преди гласуването на бюджета за 2026 г., Мицотакис заяви, че мерките са предназначени да се справят с недостига на налични жилища, който е повишил цените над най-високите нива отпреди дълговата криза, особено в градските центрове.

"Централна инициатива въвежда данъчни стимули за частни инвестиции в жилища на достъпни цени. Строителните предприемачи, които строят нови апартаменти или преустройват по-стари сгради в жилища и ги отдават под наем за поне 10 години, ще могат да приспадат доходите от наем от облагаемите си доходи", каза той.

Правителството планира също така от следващата година да ускори преобразуването на стари офиси, промишлени и складови сгради в жилищни имоти, като опрости правилата за планиране, които в момента забавят подобни проекти. Длъжностни лица казват, че промяната вече е привлякла интереса на инвеститорите, отчасти защото преустроените имоти отговарят на условията за гръцката схема „Златна виза“ при по-нисък инвестиционен праг, въпреки че не могат да се използват за краткосрочни наеми.

За да ограничи разширяването на краткосрочното отдаване под наем, Мицотакис заяви, че Гърция ще разшири забраната за издаване на нови регистрационни номера на имоти (AMA) до центъра на Солун, следвайки подобни ограничения, които вече са въведени в центъра на Атина. Имотите, които променят собствеността си, автоматично ще загубят регистрацията си, което ще ограничи новите собственици до дългосрочни договори за наем.

През 2026 г. правителството ще стартира и програма за обновяване на жилища на стойност 400 милиона евро, която ще покрие до 90% от разходите или максимум 36 000 евро на имот, като приоритет ще се дава на стари и празни жилища. Схемата ще включва ограничения на доходите от 35 000 евро на двойка, с допълнителни помощи за деца.

В пореден ход в подкрепа на служителите в публичния сектор, премиерът заяви, че учителите, лекарите и медицинските сестри, работещи извън родните си региони, ще получават годишно възстановяване на суми, еквивалентни на двумесечен наем, независимо от доходите. Ще бъде осигурено и финансиране за обновяване на общински сгради в отдалечени райони за настаняване на държавни служители.