Белгия замрази заплатите на депутатите за четири години

Заплатите на федералните депутати в Белгия ще бъдат замразени през следващите четири години като част от мерките за пестене на бюджетни средства, съобщават местни медии. Решението е било взето на заседание на председателския съвет на Федералния парламент и засяга също изплащането на трудови обезщетения, съобщи кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Сходна мярка вече бе въведена по отношение на заплатите на министрите. Федералните депутати получават месечна заплата от 9000 евро преди облагане, както и по 2600 евро обезщетения за покриване на различни разходи и при приключване на мандата.

Белгия има около 12 милиона жители и 150 федерални депутати. Миналата година възнагражденията им бяха ограничени с пет процента. Страната планира да съкрати бюджетните разходи с 10 милиарда евро през следващите три години.

Според последни данни на Европейската комисия, през 2027 г. Белгия ще отчете най-големия бюджетен дефицит в еврозоната – 5,9%. По оценка на Международния валутен фонд, дефицитът може да достигне 7,2% от БВП до 2030 г., ако не бъдат предприети допълнителни мерки.

Опитите на правителството да овладее бюджетното състояние вече доведоха до седем национални стачки от началото на годината, а следващият протест се очаква през февруари догодина.