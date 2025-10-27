Европа под напрежение: Магмата под Италия, Гърция и Централна Европа се активизира

Сеизмологичните станции на European Plate Observatory регистрират необичайно повишаване на магмената активност под Южна Италия, Гърция и части от Централна Европа. Дълбоките слоеве на Земята се раздвижват, което често предшества тектонични промени, съобщава Meteo Balkans.

Данните от геофизични томографии – триизмерни карти на вътрешността на планетата, показват формиране на нови магмени канали на дълбочина 25–45 км. Те се простират от Южна Италия и Сицилия до Егейския басейн и Карпатите. „Това е като да откриеш, че под краката ни тече огнена река,“ обяснява проф. Франческо Джироламоот Неаполския университет.

Вулканите Везувий, Етна, Кампи Флегрей и Санторини са част от свързана магмена система, която според новите данни се „презарежда“ – бавно, но осезаемо. Сензорите на ESA край Неапол регистрират постепенно издигане на земната повърхност с до 8 мм годишно, докато в Гърция и Турция се наблюдават по-чести микротрусове и повишена температура на термалните извори.

Според геофизиците движението на магмата не означава непосредствено изригване, но сигнализира, че системата е активна. Магмата натрупва газове и създава напрежение, което с времето може да се освободи. „Европа навлиза в нов геоложки цикъл,“ коментира проф. Кристиан Хофман от Германския център по геодинамика.

Интересно е, че климатичните промени също могат да оказват влияние. Топенето на ледниците намалява налягането върху земната кора, което позволява на магмата да се издига по-лесно и потенциално активира вулканични процеси.

Засега няма данни за непосредствена опасност, но учените следят ситуацията 24/7. „Движението е тихо, но на колосални мащаби. Под краката ни – на стотици километри дълбочина – Земята се пренарежда,“ предупреждават експертите.