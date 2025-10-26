Александър Николов за санкциите срещу "Лукойл": България лесно може да се справи с проблема

"Държавата трябва да си свърши работата през следващите три седмици и да обясни, че контролът в оперативната дейност на "Лукойл" ще е достатъчно стегнат, за да може да се получи това, което се цели със санкциите – да не се финансира войната в Украйна".

Това обясни пред БНР бившият енергиен министър Александър Николов, след като стана ясно, че рафинерията "Лукойл Нефтохим" попада под американските санкции, наложени през тази седмица от финансовото министерство на САЩ срещу двата най-големи руски петролни гиганта – "Лукойл" и "Роснефт".

Управляващите създадоха работна група, която да състави план за действие. "Тези санкции не са насочени конкретно към България", отбеляза Александър Николов.

"Целта е да не се финансира войната в Украйна. Но новините се използват за политически контекст. Започнаха опити да се говори за промяна на контрол, за национализация, да се слага контрол при бъдеща процедура за продажба. Нужно е ситуацията да е поставена под прозрачен контрол. Целта на задачата е парите да не отиват за финансиране на войната. България лесно може да се справи с проблема", посочи Николов.

"Представителят на България, който държи златната акция, член на надзорния съвет на "Лукойл", няма конкретно изказване към момента как повишава нивото на информация, което получават държавните институции. Министърът на финансите трябва да обясни потенциалните ефекти, свързани с ДДС, с активи и мита като приходна част от бюджета. Министърът на икономиката трябва да обясни как биха работили акцизните складове.

Посочен е начин на опериране с международната банкова система. Трябва да се обясни, че средствата няма да напускат България и ще бъде щателно проверено какво ще се случва с паричните потоци. Със сигурност администрацията в САЩ ще бъде благосклонна към подобен подход.

Дори при потенциална продажба на предприятието, съвсем възможно е държавата да съдейства този процес да мине гладко и да няма криза нито в снабдяването с горива, нито да има проблем от гледна точка на цени и спекула".

Ако дружеството спре да работи, това ще е във вреда на всички, подчерта бившият енергиен министър.

"От функционирането на рафинерията не зависи само българския пазар. Огромна част от количествата, които се произвеждат, са за износ. Ако ние не си свършим работата и се създаде изкуствено криза, която се използва за лични и политически интереси, някой отвън отново ще дойде на ни покаже как е трябвало да действаме".

Ако се допусне "Лукойл Нефтохим" да спре да работи след края на годината, "това няма да е по вина на каквито и да е международни санкции, ще е по желание на текущите управляващи или поради тяхната некомпетентност", заяви Николов.

Огромна грешка е, че цялата криза в момента е съсредоточена в Министерството на енергетиката, коментира още той.

Николов погледна към проблема и в глобален контекст.

"Ако има разбирателство между Китай и САЩ, че войната в Украйна трябва да приключи, войната приключва. Единственият реален купувач на изкопаеми горива в голям мащаб, който замества Европа за руски приходи, е Китай".