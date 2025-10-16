Министри в сблъсък за пари за ученици

Министърът на образованието Красимир Вълчев е против, социалният министър Борислав Гуцанов подкрепа идеята

Във всеки випуск има около 50 хил. деца

Има предложение по 300 лв. да получат родители с деца от 5., 6. и 7. клас

Идеята за предоставяне по 300 лв. за първия учебен ден на учениците от 5., 6. и 7. клас доведе до сблъсък на мненията на министъра на образованието Красимир Вълчев и на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Вълчев е категорично против предложението, а Гуцанов го подкрепя.

Депутати внесоха в парламента предложение за промяна на Закона за семейни помощи за деца, които предвиждат финансова подкрепа за първия учебен ден да имат и родителите на деца от 5., 6. и 7. клас. За настоящата учебна година по 300 лв. дават на родителите на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от доходите на родителите. Като дават парите на два пъти - първата половина в началото на първия срок, а останалите в началото на втория срок от учебната година. Предложението на депутатите би довело до даване на една и съща сума за децата от 1. до 8. клас. Така без финансова подкрепа биха останали само родителите на децата от 9. до 12. клас.

Предложените от депутатите промени са обосновани с неравнопоставеност между семействата на ученици от 1.-4. и 8. клас, които получават помощи, и тези на учениците от 5.-7. клас, които не получават помощи.

Помощите като мярка за постъпване на децата в училище и за възпрепятстване на отпадането им от образователната система би следвало да са насочени само към семействата с ниски доходи, а не към всички ученици, пише в становището на Министерство на образованието. Не считаме, че това са средства за образование, тъй като се предоставят като обща подоходна подкрепа, допълват от министерството на Красимир Вълчев.

“Формалното обвързване с образователни цели не гарантира, че ще бъде осигурена реална подкрепа на децата за достъпа им до образование. Намираме, че тези средства може да се насочат към дейности в образованието, които пряко да доведат до подобряване благосъстоянието на децата”, пише в становището.

Предложената промяна би довела единствено до негативен ефект върху размера на бюджетните разходи, обобщават от Министерство на образованието. Изчисления на ведомството показват, че при сегашния размер на помощта от 300 лв. и броя на учениците за реализиране на промяната ще бъдат необходими 51 млн. лв.

Министерството на труда и социалната политика от няколко месеца разработва предложение за включване на децата от 5., 6. и 7. клас в обхвата на социалната помощ за ученици, пише в становището на ведомството на Борислав Гуцанов. То е част от много по-голям пакет от предложения за подобряване на подкрепата за децата и семействата, които министерството разработи и официално представи в рамките на бюджетната процедура за 2026 г., заявяват от ведомството.

От социалното министерство дават и справка родителите на колко деца получават помощта. През миналата година помощта са получили родителите на около 200 хил. деца от 1. до 4. клас, като няма данни за броя на децата от 8. клас. Във всеки випуск от 1. до 4. клас има по около 50 хил. деца, за които през миналата година са дали общо 60,28 млн. лв. Подобни са сумите и за настоящата година. За втория срок на учебната 2024-2025 г. пари са дадени на родители на малко под 200 хил. деца от 1. до 4. клас, а общият размер на изплатената сума е 29,8 млн. лв. Така за цялата 2025 г. общата сума за децата от 1. до 4. клас отново ще бъде около 60 млн. лв.