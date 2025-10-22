Мила Маречкова, БАТ България: Бъдещето е в иновативните бездимни продукти

Мила Маречкова е изпълнителен директор на „Бритиш Американ Табако“ България (БАТ). Има магистърска степен по финанси и бизнес администрация. Стартира кариерата си в Българската търговско-промишлена палата, а после се присъединява към Adidas – в годините, в които компанията прави първите си стъпки на българския пазар, където заема управленски позиции. В БАТ работи на ръководни позиции в различни сфери на търговията и маркетинга, като участва в много международни бизнес проекти. За успешното ръководене на бизнеса на БАТ в България Мила Маречкова е отличавана с редица престижни награди през годините. Само преди няколко дни тя стана Жена на годината за 2025 година в категория "Бизнес" . БАТ присъства на пазара в страната с традиционни цигарени продукти, както и с иновативни алтернативни продукти на пушенето под утвърдени световни брандове на БАТ, сред които устройство за нагряване glo, електронни цигари за многократна употреба и никотинови паучове.

- Г-жо Маречкова, как се развива трансформацията на БАТ с фокус върху иновативните бездимни продукти?

- В България само преди броени години компанията ни присъстваше в една продуктова категория, тази на традиционните цигари. Докато днес сме горди да сме начело на трансформацията, предлагайки на пълнолетните потребители у нас пълна гама от мултикатегорийно портфолио от иновативни бездимни продукти с намален риск. Това са устройството ни за нагряване glo, електронни цигари за многократна употреба и никотинови паучове, всички под утвърдени водещи световни брандове на БАТ.

Това, което забелязваме в България е, че все повече пълнолетни потребители осъзнават различния рисков профил на тези продукти спрямо горимите стандартни цигари. На глобално ниво, целта на БАТ е да разшири пълнолетните потребители на своите бездимни продукти до 50 млн. до 2030 г., като в момента те са около 30.5 млн. в цял свят. Компанията се стреми да генерира и 50% от всичките си приходи от иновативните си продукти до 2035 г., като в момента този дял е около 18.2%. Вярваме, че бъдещето е именно в бездимните алтернативни продукти.

- Каква е ролята на бездимните продукти в намаляване на вредата от тютюнопушенето?

- Това е в основата на стратегията на БАТ за създаване на A Better Tomorrow™ чрез визията ни за постигане на Свят без дим (A Smokeless World). Мисията на компанията е да намали въздействието върху здравето на пълнолетните потребители, които по една или друга причина биха продължили да пушат, като им предложи преминаване към научно-обосновани бездимни алтернативи с намален риск спрямо горимите цигари.

За да покаже прогреса в своята трансформация, БАТ представи платформата Omni™. Тя обединява стотици независими научни изследвания, собствени прочувания върху иновациите на компанията и практически примери в областта на намаляването на вредата от тютюнопушенето – като Швеция, която е на път да стане първата страна „без дим“. Освен това, Omni™ предоставя и ключова информация за бездимните продукти. Като част от глобалната трансформация на БАТ, съвсем скоро ще представим официално Omni™ и в България.

- Какви са основните предизвикателства в прехода от традиционните към иновативните бездимни продукти?

- Индустрията, в която оперираме, е може би една от най-силно регулираните. Като отговорна компания, освен че следваме изцяло местните и европейските регулации, прилагаме и високи вътрешни корпоративни стандарти и политики за отговорно и етично поведение. Ние винаги сме призовавали за прозрачен диалог с всички заинтересовани страни, за балансирана регулаторна рамка, отчитайки различния рисков профил на новите продукти, и устойчива, и предвидима бизнес среда. Това допринася и за възможността да се демонстрира потенциала на новите продукти в намаляване на вредата от тютюнопушенето. Поради това, бихме искали да благодарим на институциите и регулаторните органи за балансирания диалог и предвидимостта на ниво индустрия, които съответстват на работещите и разумни практики в страните от ЕС и действащите европейски регулации.

Надяваме се, че ще се запази фокуса и върху борбата срещу високорисковите и незаконни продукти. В това отношение например, на ниво индустрия провеждаме независимо проучване на нивата на нелегална търговия с цигари у нас, което представяме на право-охранителните органи. Трябва да се продължи и упражняването на контрола за забраната за достъп до никотинови продукти от лица под 18 г. В тази връзка, компанията ни провежда ежегодно кампания с хиляди търговци в страната с цел превенция и мерки в търговските обекти на база законодателството у нас.

- Запазват ли се ниските нива при незаконната търговия с цигари?

- От двуцифрен процент в предходни години, нелегалната търговия в България се намали в пъти, до рекордно ниски нива от около 2-3%. Данните от независимо проучване на „Нилсен“ по метода на празните опаковки, организирано от четирите компании от „Инициативата срещу незаконната търговия“, в която е и БАТ България, потвърждават тези ниски нива и към 2025 г. Това е резултат на силно изразените ангажименти, работа и координация на ниво институции, правоохранителните органи и индустрия. Вярвам, че в това отношение работата и сътрудничеството ще продължат за контрол на вътрешните и външните ни граници.

- Какво според вас е в основата БАТ България да е успешна компания?

- Солидната стратегия е от съществено значение, но истинският ключ се крие в хората и организационната култура. Силно вярвам, че успешният бизнес се прави с хора – именно затова те са гръбнакът на нашата компания и са в основата на нашия успех. От друга страна нашите корпоративни ценности и отговорно поведение са част от нашето ДНК и това ни помага да се развиваме, да се трансформираме и да допринасяме успешно за постигане на глобалната стратегия на БАТ.