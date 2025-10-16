Индийски рафинерии се готвят да съкратят покупките на руски петрол след обявеното от Тръмп споразумение с Моди

Някои индийски рафинерии се готвят да намалят вноса на руски петрол, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че премиерът Нарендра Моди е обещал Индия да спре покупките, за да помогне за прекратяване на войната в Украйна.

Индия и Китай са най-големите купувачи на руски суров петрол, превозван по море, възползвайки се от намалените цени, които Русия беше принудена да предложи, след като загуби продажби за Европа след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г.

Русия е отговорна за 36% от вноса на петрол в Индия през шестте месеца до септември, или около 1,75 милиона барела на ден, показват търговски данни.

Според източниците на агенцията, правителството в Делхи не е инструктирало официално компаниите да променят политиката си за покупки и че незабавното изоставяне на руския петрол би било трудно, тъй като внезапното преминаване към други видове може да доведе до ускорена инфлация в страната и скок на цените на световния пазар. В момента обаче индийски представители водят търговски преговори в САЩ, а американците са им казали, че намаляването на руския внос е основно условие за намаляване на тарифите на Тръмп и постигане на търговско споразумение, съобщава Ройтерс.

Поръчките за ноември вече са направени, но е възможно намаляване на покупките от декември, съобщили източниците, запознати с въпроса.

Говорителят на индийското външно министерство заяви, че се обсъжда по-задълбочено сътрудничество в енергийната сфера със Съединените щати.

„Настоящата (американска) администрация прояви интерес към задълбочаване на енергийното сътрудничество с Индия. Дискусиите продължават“, каза Рандхир Джайсвал в изявление.

В сряда Тръмп заяви, че е разговарял с премиера Нарендра Моди относно покупките на руски петрол от Индия като част от усилията си да окаже натиск върху Москва да договори мирно споразумение с Украйна.

„Не бях доволен, че Индия купува петрол, а той (Моди) ме увери днес, че няма да купуват петрол от Русия“, каза Тръмп пред репортери по време на събитие в Белия дом. „Това е голяма стъпка. Сега ще накараме Китай да направи същото.“

По думите му Индия не може веднага да спре доставките. „Това си е процес, но този процес скоро ще приключи“, заяви Тръмп.

След заявлението ми, цените на петрола се повишиха с около 1% в четвъртък.

Преминаването на Индия към неруски петрол може да бъде улеснено от световната пазарна ситуация, където се е образувало значително свръхпредлагане, което според Международната агенция по енергетика ще достигне рекордни нива през следващата година. Това води до понижаване на цените на петрола. Цената на суровия петрол Brent, която се колебаеше между 65 и 70 долара за барел в продължение на няколко месеца, падна през последната седмица и се търгува на ниво от 62,3 долара за барел в четвъртък.