1400 германски компании продължават да работят в Русия

1400 германски компании продължават да правят бизнес в Русия, съобщава Bild.

Според Делегацията на германската икономика в Русия това са „дъщерни дружества или компании с мажоритарно германско участие“. Техният оборот миналата година е бил приблизително 20 милиарда евро.

От изданието са се свързали с повече от дузина големи компании с въпроса защо продължават да работят в Русия? Само няколко отговорили. Общата позиция: войната, разбира се, е „остро осъдена“ и санкциите се спазват, но всеки има убедителни причини да продължава дейността си.

Производителят на сирене Hochland оправдава присъствието си в Русия, като посочва „социалната отговорност“ на семейната компания към своите 1800 служители, техните семейства и дългогодишни руски партньори.

Nivea и Eucerin също все още се предлагат в Русия, макар и в намалени количества. Както производителят Beiersdorf каза пред BILD, това се прави, за да се осигурят доставките на населението „и от чувство за отговорност към нашите служители на място“. През 2024 г. групата генерира 1,5% от глобалния си оборот в Русия.

Веригата за търговия на едро Metro управлява 91 клона в Русия. Представител на компанията заяви пред BILD, че тя отговаря и за „около 8000“ служители и че Русия остава голям пазар „с важен принос към цялостното портфолио на групата“. Приходите през финансовата 2023/24 година възлизат на 2,4 милиарда евро (-2,9%). Metro оперира и в Украйна.

Производителят на медицинско оборудване B. Braun заяви пред BILD, че бизнесът му в Русия е ограничен до „медицински грижи за цивилното население. По-специално това се отнася до животоспасяващо лечение на хронично болни пациенти, като например пациенти на диализа“.

Базираната в Дармщат компания Merck направи подобно изявление: „Намалихме дейността си в Русия до основни здравни услуги в интерес на пациентите.“