Слънчевата/вятърна енергия достига повратна точка (Инфографика)

През първата половина на 2025 г. възобновяемата енергия изпревари нарастването на световното търсене на електроенергия – исторически първи и „ключов поврат“, според нов доклад на глобалния енергиен мозъчен тръст Ember. С нарастването на световното търсене на електроенергия се увеличава и растежът на слънчевата и вятърната енергия, като те покриват 109% от допълнително необходимата електроенергия.

Важно е обаче да се отбележи, че по-голямата част от ръста в потреблението на зелена енергия е постигнат в Китай – добавяйки повече слънчев и вятърен капацитет, отколкото останалата част от света взети заедно. Индия също добави значителен нов слънчев и вятърен капацитет, което означава, че и тя намали използването на въглища и газ. За съжаление, Европейският съюз и Съединените щати, водени от отричащия климатичните промени Доналд Тръмп, разчитат повече от всякога на затоплящите планетата изкопаеми горива за производство на електроенергия.