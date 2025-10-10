ЕК предоставя 7,4 млн. евро за производителите на плодове и зеленчуци в България

Автор: Труд онлайн
Бизнес

Подпомагане заради неблагоприятни климатични явления

Европейската комисия прие предложение за предоставяне на близо 50 милиона евро от селскостопанския резерв на ЕС за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България и още пет източноевропейски държави, които наскоро претърпяха значителни щети от неблагоприятни климатични явления. 7,4 млн. евро от тези средства са предназначени за българските производители.

"През февруари тази година високите температури и топлото време в България карат овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април обаче, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи', посочват от комисията.

Освен България финансиране от селскостопанския резерв ще получат Унгария (10,8 млн. евро), Латвия (4,2 млн. евро), Литва (1,1 млн. евро), Полша (14,8 млн. евро ) и Румъния (11,5 млн. евро). 

В рамките на селскостопанския резерв като част от настоящата обща селскостопанска политика (ОСП) има на разположение най-малко 450 милиона евро годишно, за да се помогне на земеделските стопани да се справят със смущения на пазара или извънредни събития, засягащи производството или разпространението. В предложението си за следващата ОСП (2028-2034 г.) Комисията възнамерява да удвои резерва за кризи в подкрепа на устойчивостта на европейските земеделски стопани и хранително-вкусовия сектор срещу смущения на пазара.

Още от (Бизнес)

Най-четени

Мнения