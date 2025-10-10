„Форма на самосаботаж“

През четвъртата година на войната седем от 27-те страни от ЕС, включително най-гласовитите поддръжници на Украйна, са увеличили покупките си на руска енергия, според изчисления на Ройтерс, базирани на данни от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA).

Въпреки че ЕС е намалил зависимостта си от Русия на енергийния пазар с приблизително 90% от 2022 г. насам, през първите осем месеца на тази година той е внесъл от страната петрол и газ на стойност 11,4 милиарда евро. Франция например е снабдила руски доставчици, които след това споделят с бюджета, 40% от който отива за военните и силите за сигурност, 2,2 милиарда евро (увеличение от 40%). Холандия е отбелязала 72% увеличение на покупките, въпреки че в номинално изражение те са останали сравнително малки на ниво от 498 милиона евро.

Унгария остава най-големият купувач, често саботирайки усилията на ЕС да се противопостави на Русия като агресор и да подкрепи Украйна. Тя закупи петрол и газ на стойност над 3 милиарда евро (увеличение с 11%), а заедно със Словакия, която, макар и леко да намали покупките си, остава почти изцяло зависима от руски въглеводороди, закупи за 5 милиарда евро. Белгия (с 3%), Хърватия (55%), Румъния (57%) и Португалия (167%) също увеличиха вноса си.

Вайбхав Рагхунандан, специалист по отношенията между ЕС и Русия в CREA, нарече увеличения поток на въглеводороди „форма на самосаботаж“ от страна на европейските страни:

"Кремъл буквално получава средства, за да продължи разполагането на въоръжените си сили в Украйна.

Тръмп направи подобно изявление по време на речта си пред Общото събрание на ООН през септември. „Те купуват петрол и газ от Русия, докато воюват с тях“, каза той , визирайки европейските страни. „Те финансират война срещу себе си... Те трябва незабавно да спрат да купуват всички енергийни източници от Русия.“ Той също така ги призова да наложат 50-100% мита на Индия и Китай, основните купувачи на руски петрол."