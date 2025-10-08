Справки за пенсиите през сайт на НОИ

Една точка за достъп до всички онлайн услуги

Всички справки за пенсии, осигуровки, подаване на жалби и искания за онлайн услуги на НОИ ще стават през един сайт. До края на годината Електронният портал на НОИ eportal.nssi.bg се превръща в единна точка за достъп до онлайн услугите на институцията.

Фокусът на промените е поставен върху превръщането на Единния портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на НОИ в платформа за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. За тази цел е направена реорганизация в структурата на интернет страницата на институцията, чрез която порталът е изведен на преден план за сметка на достъпните паралелно с него в рубриката “Е-услуги и справки” приложения. До края на годината достъпът до всички електронни услуги и справочна информация ще се осъществява единствено през ЕПЕУ.

Единният портал за електронни услуги на НОИ беше пуснат през март 2024 г. Той обедини всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги. Чрез него се осигурява достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии.

Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация - ПИК наНОИ, ПИК на НАП и всички видове електронен подпис и не се изисква регистрация или въвеждане на допълнителни данни.

Чрез портала става и подаването на данни от фирмите. Това включва подаване на данни по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, електронен регистър на болничните листове и Е-протокол за профилактика и рехабилитация.