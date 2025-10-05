Вдигнаха цените на доматите и кашкавала

Поскъпнаха брашното и сиренето

Повечето плодове и зеленчуци поевтиняха

Доматите поскъпнаха през изминалата седмица, но при останалите основни плодове и зеленчуци има намаление на цените на едро.

Доматите рязко поскъпнаха през изминалата седмица на борси и тържища. Цената им на едро нарасна с над 15 на сто само за седмица средно до 2,73 лв. за кг, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При останалите основни плодове и зеленчуци има намаление на цените на едро.

Брашното е поскъпнало с 5,3% само за седмица и цената му на едро в пакети от 1 кг достига средно 1,53 лв. Част от млечните продукти също продължават да поскъпват. Цената на кашкавала е нараснала с 1,28% и на едро го продават средно по 17,97 лв. за кг. Сиренето е поскъпнало с 0,73% и средната му цена на едро надхвърля 12 лв. за кг. Киселото мляко е поевтиняло с 3,12 на сто и на едро кофичка от 400 гр струва средно 1,32 лв. Цената на прясното мляко е свалена с 0,88% и разфасовките от 1 литър на едро струват средно 2,25 лв.

През изминалата седмица са поскъпнали пилешките гърди и целите замразени пилета, като на едро ги продават съответно по 12,34 лв. и 6,94 лв. за кг. Лещата и зрелият фасул също са поскъпнали, като на едро средната им цена достига съответно 4,33 лв. и 4,29 лв. за кг.

Захарта е поскъпнала с 1,67% и на едро продават пакетите от 1 килограм средно по 1,83 лв.

Най-много през изминалата седмица е поевтинял зрелият лук - с над 15 на сто до средна цена на едро от 0,96 лв. за кг. На второ място по понижение на цените са картофите. Те са поевтинели с 12,13% и средната им цена на едро е точно колкото на зрелия лук. Цените на краставиците са свалени с 11,9 на сто и на борси и тържища ги продават средно по 1,98 лв. за кг. Тиквичките са поевтинели с над 11 на сто до 1,26 лв. за кг на едро.