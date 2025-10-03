Компенсират бизнес при високи цени на тока

Дават пари при над 240 лв. за MWh

Бизнесът ще получава компенсации при цени на тока над 240 лв. за MWh. Министерският съвет прие Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Тя ще даде възможност автоматично да бъде прилаган механизъм за изплащане на компенсации на фирмите при голямо поскъпване на тока.

Компенсацията ще се предоставя еднократно на всеки отделен период от шест месеца, считано от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Компенсациите ще бъдат изплащани за всеки потребен 1 MWh в размер на разликата между постигнатата средна цена за шестмесечие на сегмента “Ден напред” на “Българска независима енергийна борса” и определената от правителството базова цена от 240 лв./MWh. Тя може да бъде променяна с отделен акт на Министерския съвет за следващ регулаторен период.

Предишната схема за компенсиране на бизнеса действаше до края на март тази година. При нея даваха компенсации за цени на тока над 180 лв. за мегаватчас и то всеки месец, а не на шест месеца, както при новата схема за компенсиране.