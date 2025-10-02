Технологията на малките модулни реактори – основен фокус за бъдещето на ядрената енергетика

Първият малък модулен реактор се строи на територията на Онтарио, Канада и се очертава като една от най-обещаващите технологии в сектора

Ядрената енергетика отново заема водещо място в европейския дневен ред, като темите за енергийна независимост и устойчивост бяха във фокуса на поредица от срещи в Ню Йорк и Онтарио през изминалата седмица.

Малкият модулен реактор BWRX-300, който съвместното предприятие между General Electric (САЩ) и Hitachi Ltd. (Япония) развива, бе представен пред официалната българска делегация, взела участие в Общото събрание на ООН. По време на срещата в Ню Йорк, участие взеха и ръководителите на „Главболгарстрой“ , „Българския енергиен холдинг“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и българската енергийна технологична компания „Блу Бърд Енерджи“ АД. General Electric отбелязаха пред българските представители, че технологията BWRX-300 на GE Hitachi е сред най-перспективните решения за малки модулни реактори (SMR) в света, която има редица предимства.

Изграждането на модулния реактор BWRX-300 стъпва на дългогодишния опит на GE Hitachi (GEH) в проектирането и експлоатацията на ядрени реактори, което дава стабилна основа за развитие и скоростно налагане на пазара. Реакторът залага на пасивни системи за безопасност (естествена циркулация и опростен дизайн), които повишават сигурността и намаляват сложността на поддръжката. Той използва вече наложения на пазара и лицензиран леководен уранов оксид (UO₂) като гориво – същият тип гориво, който се ползва и в повечето съвременни леки водни реактори. Всичко изброено намалява риска и цената на внедряване на BWRX-300, а компактността му (с големина на стандартно футболно игрище), както и модулният му характер, позволяват поетапно изграждане в съответствие с нуждите на енергийната система и без значителни първоначални разходи.

BWRX-300 е водеща технология в световен мащаб и поради факта, че GE Hitachi е сред малкото компании, които вече имат подписани конкретни споразумения за изграждане на малки модулни реактори в Канада, САЩ, Обединеното кралство и др.

Към момента проектът „Дарлингтън – Нови мощности“ в Онтарио (Канада) е първият проект за малък модулен реактор в процес на изграждане в западния свят. Площадката е единствената в Канада, която има лиценз за изграждане на нова ядрена мощност, както и завършена и приета Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Провинцията е лидер в Канада и в света в развитието и експлоатацията на ядрени мощности, а ядрената енергия осигурява над 50% от електричеството, потребявано в щата.

Проектът предвижда изграждането на до 4 малки модулни реактора BWRX-300 на GE-Hitachi – всеки с капацитет от 300 мегавата (MW). Българска делегация, водена от министъра на енергетиката Жечо Станков, посети строителната площадка в края на миналата седмица и се запозна на място с напредъка на проекта и постигнатите до момента резултати.

Първият модулен реактор вече се строи в Онтарио.

В рамките на визитата на площадката, българските представители се срещнаха с Стивън Лече, Министър на енергетиката и минното дело на Онтарио. Министър Лече акцентира върху бързия напредък на проекта, който ще осигури над 18 000 работни места и ще донесе повече от 500 милиона долара ползи за канадската индустрия.





(отляво надясно) Председателят на УС на Главболгарстрой Калин Пешов се срещна с министъра на енергетиката и минното дело на Онтарио Стивън Лече