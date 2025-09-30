Леко поскъпване на газа за октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За сравнение, цената на газа за септември беше 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh.

"Утвърдената цена от 31,19 евро/MWh е благоприятна за българските битови и стопански потребители на природен газ, тъй като е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси. Така например, октомврийските фючърси на водещата газова борса TTF в Нидерландия са в размер на около 32,5 евро/MWh", посочват от регулатора.