170 случая на нерегламентирани превози са установени от началото на годината

От началото на 2025 година до момента са установени 170 случая на нерегламентирани превози на пътници и товари, съобщи БНР, позовавайки се на данни, предоставени от Министерството на транспорта.

"За тях са съставени 170 акта и извадени 170 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка, тоест временно спиране от движение на моторното превозно средство, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС за срок до 12 месеца за леките автомобили - 60 броя, автобусите - 8 броя и товарните автомобили - 102 броя", посочват още от ведомството:

"От началото на годината са проверени близо 1700 автобуса. С цел установяване на нерегламентирани превози на пътници, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" участва в проверки с други контролни органи: Главна дирекция "Гранична полиция", "Пътна полиция", Национална агенция за приходите, Агенция "Митници", Министерство на туризма и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

В рамките на решаване на проблема е проведена и среща с представители на браншовите организация, с които са набелязани мерки, по които да се работи. При установяване на нерегламентирани превози се съставя кат на водача и се издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка, при която МПС-то се спира от движение за срок от една година чрез сваляне на предната регистрационна табела и отнемане на свидетелството за регистрация. На водачите, извършвали нерегламентирани превози, се налагат следните санкции: отнемане на свидетелството за управление за срок от една година, спиране от движение на МПС-то за срок от една година и парична санкция от 2000 лева. Налага се и санкция по Наказателния кодекс, уточняват от Министерството на транспорта.