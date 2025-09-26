Разкриха опит за надуване цената на олиото

Институциите: Няма основание за поскъпване

Твърденията за поскъпване на олиото от есента се оказват опит за изкуствено увеличение на цената. Проверки на КЗК, Министерство на земеделието, Агенция “Митници” и ДКСБТ показаха, че към момента не съществуват пазарни или обективни предпоставки за промяна на цените на слънчогледовото олио и царевицата, обявиха от КЗК. Добивът на слънчоглед е достатъчен да задоволи потреблението в страната, показват данни на министерството.

Очакваното производство на слънчогледово семе от реколта 2025 г. е 1,5 млн. тона и надвишава няколко пъти необходимите количества за задоволяване потребностите на българския пазар. Вътрешното потребление е около 100 хил. тона, като за получаването му са необходими 250 хил. тона слънчоглед за преработка в масло. Цените на слънчогледовото масло се влияят основно от международните пазари и няма обективни икономически предпоставки за поскъпване на продукта на вътрешния пазар.

КЗК започна проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив на слънчоглед.