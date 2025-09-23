tbi bank изплати през септември близо 2 млн. евро лихви на инвеститори в облигации

tbi bank направи лихвени плащания към инвеститорите в облигации на банката с падежи през септември 2026, декември 2026 и септември 2028 г. Общата сума, изплатена през настоящия месец на инвеститорите в тези емисии, е 1,98 млн. евро.

Преди седмица tbi bank упражни правото си да изкупи една година по-рано облигациите с падеж през септември 2026 г. на стойност 10 млн. евро.

Наскоро банката обяви, че планира да издаде нови облигации през втората половина на октомври, като емисията ще бъде със сходни параметри на последните облигации, издадени от tbi bank през март тази година.

По този начин tbi bank продължава да бъде сред най-активните играчи на българския пазар на корпоративни публични облигации и лидер по брой успешно издадени емисии. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, банката привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

Повече информация за емисиите облигации на tbi bank е налична тук.