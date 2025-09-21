Стимули за фирмите да купуват електрически автомобили

Предлагат облекчения за годишните технически прегледи

По-лесно ще изграждат зарядни станции

Фирмите ще плащат по-малко данъци при покупката на електрически автомобили. Годишната данъчна амортизация за автомобилите на ток да бъде до 50% от стойността им, предвижда проектът на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, който е пуснат за обществено обсъждане. В момента данъчната амортизация за всички автомобили е до 25%.

С промяната дружествата ще могат по-бързо да намаляват печалбата си с амортизацията на автомобили, задвижвани с електрическа енергия, което ще доведе до по-малък размер на данъка върху печалбата. Предложението е ускорената амортизация да се прилага за електрически превозни средства, които са придобити след 1 януари 2026 г.

В проекта на закон са разписани по-лесни правила за изграждане на зарядни станции за електромобили. Например няма да се изисква издаване на становище и сключване на договор за присъединяване с оператора на електроразпределителната мрежа, когато краен клиент на електрическа енергия изгражда зарядна точка за своя собствена употреба в застроен имот, присъединен към електроразпределителната мрежа, ако с включването на зарядната точка няма да се надвиши предоставената мощност на крайния клиент.

За изграждането на зарядната точка ще трябва само да бъде подадено уведомление до оператора на електропреносната мрежа.

Няма да се изисква и разрешение за строеж на зарядни точки, които се поставят в обект за потребление на електрическа енергия, ако изходната мощност на зарядните точки е до 22 kW и максималният товар, увеличен с кумулативната мощност на захранване на зарядните точки не превишава присъединената мощност на обекта на крайния клиент.

Проектът на закон предвижда, че част от мерките за стимулиране на навлизането на пазара на електрически превозни средства може да бъдат субсидии за купуването на електрически превозни средства. Но не е посочен точен размер на евентуалната помощ, нито кой ще може да се възползва от нея. В редица държави от ЕС имаше помощи за покупка на коли на ток, но в България такива още няма. Вместо това проектът предвижда облекчения в зависимост от екологичната категория за годишните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.