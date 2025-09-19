Шефът на Exxon Mobil: Няма да се връщаме в Русия

Компанията преговаря с Москва за възстановяване на 4,6 милиарда долара конфискувани активи

Американският петролен гигант Exxon Mobil няма да възобнови дейността си в Русия.

Главният изпълнителен директор на компанията Дарън Уудс заяви пред Financial Times, че компанията няма планове да се завърне в Русия, въпреки политическия натиск от Москва и Вашингтон, които се стремят да свържат енергийните инвестиции с евентуално мирно споразумение в Украйна.

Дарън Уудс обясни, че ръководството на Exxon преговаря с руски представители за възстановяване на 4,6 милиарда долара активи, отчуждени от Москва, но не и за инвестиции в страната.

Той каза, че преговорите са започнали в началото на 2023 г., малко след като компанията е подала арбитражен иск срещу руското правителство, което няколко месеца по-рано е поело контрола над 30-процентния дял на Exxon в проекта за добив на газ "Сахалин-1".

„Нямаме планове да се връщаме в Русия... Дискусията беше за преговори за разрешаване на арбитражното дело, свързано с отчуждаването на нашите активи през 2022 г.“, каза Уудс.

Миналия месец президентът Доналд Тръмп обсъди нормализирането и задълбочаването на икономическите връзки с Русия по време на среща с Владимир Путин в Аляска. Но след като не бе постигнат пробив в мирните преговори, тази седмица той заяви, че може да засили санкциите срещу Русия, ако съюзниците ѝ от НАТО спрат да купуват руски петрол и газ.

В самата Русия продължават да коментират, че Exxon може да бъде допуснат обратно в страната. В сряда руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви пред информационната агенция Интерфакс, че специалният представител на Путин за инвестициите Кирил Дмитриев и американски представители преговарят за сътрудничество по енергийни сделки, включително "Сахалин-1".

Миналия месец в медиите се появиха съобщения, че висшето ръководство на Exxon е провело разговори с руски представители за връщане към проекта на фона на по-широките усилия на администрацията на Доналд Тръмп за осигуряване на мирно споразумение.

Тези съобщения последваха решението на президента Путин да измени указа за конфискация на дела на ExxonMobil в проекта "Сахалин-1", което потенциално проправи пътя за завръщане на западните петролни компании.

Анализаторите отбелязват, че Русия е заинтересована да привлече големи западни петролни компании, за да осигури инвестиционните и техническите решения, необходими за сложни офшорни проекти.

Въпреки това, според тях, западните петролни гиганти не са склонни да се завърнат в Русия, след като през последните години са отписали милиарди долари инвестиции.

„Геополитическите и държавните рискове остават изключително високи, докато Exxon има много по-атрактивни възможности за разполагане на капитал по света... Чисто финансово решение за възстановяване на дела в "Сахалин-1" е възможно – няма какво да се губи и могат да се получат допълнителни приходи, но очакването на нови инвестиции или нови съвместни проекти е много по-трудно“, каза Татяна Митрова, научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет.