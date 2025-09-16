БНБ пуска колекционерски монети в евро

Спират продажбите на “Св. Богородица - Златна ябълка”

След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ ще започне да емитира колекционерски евромонети, вместо досегашните възпоменателни монети. Съгласно европейските правила колекционерските евромонети са законно платежно средство само в държавата емитент, като номиналната им стойност в евро трябва да е различна от тази на евромонетите в обращение.

Затова Управителният съвет на БНБ промени програмата си за отсичане на монети през 2026 г. Номиналната стойност на медната монета “150 години от рождението на Кръстьо Сарафов” от серията “Български творци”, емисия 2026 г., е променена от 2 евро на 5 евро. Наред с това БНБ спира продажбата на златна възпоменателна монета “Св. Богородица - Златна ябълка”, считано от 1 януари 2026 г.

С влизането ни в еврозоната БНБ прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева, с което приключват съответните серии и колекциите с такива монети в лева могат да се считат за завършени. Монетната програма на БНБ през 2026 г. започва нов етап, който ще включва нови серии монети и отделни монети и ще осигури приемственост с утвърдените български теми и символи, като същевременно ще отразява приемането на еврото в България, обявиха от Централната банка.