ЕС се отказва от спиране на автомобилите на бензин

Приоритет е местното производство на батерии и други части за коли

Преразглеждат целите за нулеви емисии на въглероден двуокис

Сипваме биогорива в двигателя

Европейската комисия (ЕК) вероятно ще се откаже от пълно спиране на продажбите на нови автомобили на бензин и дизел. ЕК ще предложи преглед на плана си за пълно премахване на емисиите на въглероден двуокис (CO2) от нови автомобили и микробуси до 2035 г., като решението се очаква в края на годината, предаде “Ройтерс”.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен проведе среща в петък с ръководители на водещи автомобилни компании, за да обсъдят бъдещето на сектора. Европейските производители се изправят пред сериозни предизвикателства - слабо търсене на автомобили на ток в Европа, американски мита и остра конкуренция от китайски електромобили.

Прегледът на целите на ЕС за нулеви емисии въглероден двуокис ще започне през 2026 г. и идва на фона на нарастващ натиск от автомобилните производители, които предупреждават, че изцяло електрическото бъдеще вече не е реалистично. В момента ЕС има цел за 100% намаляване на емисиите, което на практика означава край на двигателите с вътрешно горене при нови превозни средства.

Прегледът на ЕС ще обърне специално внимание на микробусите, заяви член на екипа на изпълнителния зам.-председател на Комисията Стефан Сежурн. Електрическите микробуси имат пазарен дял от само 8,5% от всички нови микробуси, продадени в ЕС, което е около половината от дела на електрическите автомобили. Подробностите за ново предложение относно целта за 2035 г. все още не са ясни, но то би могло да включва CO2-неутрални горива, като например биогорива, които биха могли да продължат да бъдат използвани от двигатели с вътрешно горене, и “плъг-ин” хибридни автомобили.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на изложението IAA Mobility в Мюнхен (най-голямото автомобилно изложение в Европа), че индустрията не трябва да бъде ограничавана до едно решение.

“Фолцваген”, най-големият автомобилен производител в Европа, подкрепи целта за нулеви емисии, но настоя за повече време и гъвкавост. Компанията очаква прегледът да включи преходни мерки, облекчения за малки производители и признание на ролята на CO2-неутралните горива.

Възможно е новите предложения да бъдат представени заедно със законодателство за декарбонизация на корпоративните автопаркове, които формират около 60% от продажбите на нови автомобили в ЕС. Комисията обмисля и създаването на нова регулаторна категория за малки електромобили, които биха могли да се възползват от по-ниско данъчно облагане и да получат допълнителни субсидии за постигане на целите за намаляване на емисиите на CO2.

ЕС планира да даде приоритет на местното производство на батерии и други автомобилни компоненти, като постави ясни условия за чуждестранни инвестиции и доставчици на оборудване, особено от Китай. След въвеждането на мита върху вноса на китайски електромобили, инвестициите от страната се увеличиха, но Брюксел иска да избегне модели, при които окончателното сглобяване в Европа се извършва от части и батерии, произведени основно в Китай.