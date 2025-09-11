Зърнопроизводителите искат отлагане на изискуемите кредити заради трудната година

Асоциацията на зърнопроизводителите в България изпраща писмо към Министерството на земеделието. Целта – държавата да разговаря с БНБ и останалите банки, за да бъдат отложени изискуемите кредити на бенефициентите в зърнопроизводството, както е било по време на Ковид-19.

Това съобщи председателят на Регионалния съюз на зърнопроизводителите Николай Киров по БНР. Причината е трудната година, през която са минали хората в сектора, подчерта той.

"Цените на международните пазари не са мръднали, даже падат. Нямаме обяснение защо това е така. Докато цените за ресурсите, които ние ползваме, за да произведем дадената продукция – гориво, торове, препарати – се увеличават. Всичко върви нагоре, само цената на продукцията, която продаваме, не е адекватна. Именно заради това много колеги, които обикновено са тези с по-малко декари земя, ще се окажат сега в много тежко финансово състояние."

Чрез отлагането на изискуемите кредити на зърнопроизводители от страна на банките в страната ще се спечели известно време, в което те да си отдъхнат, уточни Николай Киров.

Той подчерта, че от както е в сектора, не е ставал свидетел на по-променливо и нетипично време:

"Измръзнаха есенниците в края на април, когато те вече са в определена фаза на развитие…Или пък – голямата суша и високите температури през юли и август, което пък оказа негативно влияние върху пролетните култури – в нашия регион главно слънчоглед. Годината ни постави пред много изпитания."

Киров поясни, че не може да се прогнозира следващата година и предстоящата реколта поради непрестанната промяна в климата.

"Земеделците сме оптимисти", допълни той.