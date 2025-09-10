Производството в страната затъва

Най-голям е проблемът в шивашката промишленост

Девет поредни месеца има спад в хранителната индустрия

Промишлеността в страната затъва, показват данни на НСИ. През юли промишленото производство намалява с 8,3% спрямо същи месец на миналата година. Проблемът е, че вече осем поредни месеца има спад в промишлеността на годишна база.

Добивът на въглища през юли е с над 59% по-малък спрямо същия месец на миналата година заради нарастването на енергията от възобновяеми източници. По-големият проблем е спадът в преработващата промишленост. През юли в преработващата промишленост има намаление с 3,3% спрямо същия месец на миналата година, като спад има осем поредни месеца. През почти всички месеци на 2023 г. и 2024 г. също имаше спад в преработващата промишленост.

Оказва се, че вече няколко години поред преобладаващата част от предприятията в страната отчитат спад на продукцията. Основната причина за това е забавянето на икономиките на страните от ЕС, които са основни търговски партньори на България. Но в някои браншове влияние оказва и нарастващата конкуренция на стоки от Китай.

Производството на храни в България през юли намалява с над 13% на годишна база. Това е девети пореден месец на спад. Сред причините за това е поскъпването на храните в магазините. Заради високите цени все повече хора внимателно преценяват какво да купят, а често предпочитат да изберат вносни храни заради очакванията за по-добро качество.

Най-големият проблем е в шивашката индустрия. Производството на дрехи през юли намалява с 21% на годишна база, като това е 29-ят пореден месец на спад в бранша. Причината за това е масовото навлизане на евтини дрехи от Китай, които човек може да поръча от онлайн платформи за търговия. Високите разходи за живот карат все повече хора да търсят начини да ограничат разходите си, а покупката на евтини дрехи е добра възможност за това. Евтините китайски дрехи водят до намаляване на продажбите във магазините в голяма част от държавите в ЕС, за които шият българските предприятия.

При производството на текстил спадът през юли е с над 17 на сто, като това е десети пореден месец на намаление. Но някои сектори от икономиката се справят добре. Производството на тютюневи изделия през юли се увеличава с близо 35 на сто на годишна база, като това е 11-ят поред месец с ръст. Производството на мебели нараства за шести пореден месец, като през юли увеличението е с над 17 на сто.