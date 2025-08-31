Експерти от 15 държави обсъждат във Варна иновациите в морската индустрия

Вторият международен форум „Глобъл компас“ е под патронажа на президента Румен Радев

Водещи експерти и представители на морския бизнес, специализирани администрации, университети и образователни центрове от 15 държави се събират на 3 и 4 септември във Варна за второто издание на Международния морски форум „Глобъл компас“. Под мотото „Отвъд хоризонтите: Иновации, безопасност и отговорност в морския сектор“ те ще разгледат най-актуалните предизвикателства и възможности сектора в четири основни панела.

Първият е посветен на умните системи, автономните кораби, дроновете, зелените технологии и киберсигурността. Вторият засяга геополитиката и свързаните с нея търговски конфликти, санкции, застраховки и морска сигурност. Третият ще обхване декарбонизацията, мултимодалните логистични вериги и интелигентните пристанища, а четвъртият ще бъде посветен на морското обучение и правната защита на екипажите.

Форумът се организира от Българската асоциация на морските капитани /БАМК/ в сътрудничество с Българската морска камара /БМК/ под почетния патронаж на президента Румен Радев и с подкрепата на Община Варна и Shippossible. В него участие ще вземат представители на Европейската агенция по морска безопасност, Международната морска камара, международни компании корабособственици, оператори, корабостроители, ВВМУ „Никола Вапцаров“, Морския университет в Барселона, Италианската търговска камара в България, Турската асоциация на корабните брокери и др.

„Глобъл компас“ е платформа за смислен диалог между бизнеса, администрацията и академичната общност. Целта ни е всички участници да сверят компаса си с глобалните тенденции и да засилим ролята на България и Варна като водещи международни морски дестинация“, коментира председателят на БАМК кап. Станислав Стоянов. Според съорганизатора и председател на БМК кап. Александър Калчев Европа трябва да погледне по-сериозно към Черно море, което е ключово за световния морския транспорт.

Първият форум миналата есен събра във Варна над 100 представители на морската индустрия от различни страни. Нов акцент в предстоящия са иновативните стартъпи. На „Глобъл компас“ техни представители ще покажат високотехнологични решения в морската индустрия.