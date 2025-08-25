Седмичната анкета на “Труд нюз“: Българите усещат тежестта на инфлацията най-вече в магазина

Всеки трети очаква инфлацията да се задълбочи, а кризата – да удари още по-силно семейните бюджети

В продължение на седем дни сайтът trud.bg проведе анкета сред своите читатели с въпроса: „Усещате ли скока на инфлацията с джоба си?“ В допитването участие взеха 2989 души с уникален IP адрес, което му придава сериозна представителност сред активната онлайн аудитория.

Резултатите са категорични – 61.53% от гласувалите заявяват, че инфлацията силно се отразява върху ежедневието им. Според тях „в магазина е страшно, 100 лева не стигат за нищо“. Този отговор ясно показва, че голяма част от домакинствата усещат реалното обедняване и намалената покупателна способност, независимо от официалните икономически данни и статистики.

Друг значителен дял – 31.58% – са още по-песимистично настроени. Те очакват ситуацията да се влоши и вярват, че инфлационният натиск тепърва ще се задълбочава. Тези нагласи показват ниско доверие в способността на властта да овладее кризата и подчертават силните обществени страхове от предстоящо поскъпване на стоки и услуги.

На противоположния полюс стоят едва 6.89% от гласувалите, които приемат инфлацията за „в разумни граници“ и се доверяват на уверенията на управляващите. Този малък процент свидетелства за ограничена подкрепа към официалната теза, че икономическите трудности са под контрол.

Анкетата очертава ясно общественото настроение: огромното мнозинство от българите свързват инфлацията с реално обедняване и нарастваща несигурност, а оптимизмът е ограничен до една съвсем малка група.