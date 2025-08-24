Намалява заетостта при младите и необразованите

Заетостта намалява при младите и необразованите – това сочи анализ на Института за пазарна икономика, базиран на данните от наблюдението на работната сила на Националния статистически институт за второто тримесечие на годината. Един от основните изводи на икономистите е, че има тенденцията за изместване на заетостта към сфери, които изискват повече интелектуален труд, т.е. - че е налице ускорен преход към икономика, в която се ценят умения, знания и управленски капацитет за сметка на рутинния и физическия труд.

В анализа на ИПИ се посочва, че има засилено търсене на по-образовани кадри и паралелно намаляваща възможност за реализация на нискоквалифицираните на пазара на труда. Икономистите подчертават, че коефициентите на заетост по възрастови групи показват ясно изразени разминавания, като най-тревожен е спадът при младите хора от 15 до 24 години, с намаление от над три процентни пункта през второто тримесечие на 2025 година в сравнение със същия период на миналата година.

При 25-34-годишните също се наблюдава влошаване от минус 6 проценти пункта, информира БНР. При най-възрастните работници над 65 години за сметка на това има стабилен ръст от 0,4 процентни пункта. Според анализаторите тези данни показват по-голяма трудност за навлизане на младите работници на пазара на труд и потенциално изоставане на сезонната им заетост в туризма и селското стопанство.

При висшистите коефициентът на заетост остава стабилен, с леко увеличение през 2025 година от малко над един процентен пункт. Средното и професионалното образование не показват значими промени. Рязък спад се отчита при хората с основно образование - от над три процентни пункта, и при тези с начално и по-ниско образование.

Анализаторите се позовават и на данните на националната статистика по икономически дейности. Особено показателен е обратът в хотелиерството и ресторантьорството – след ръст между 2022 и 2024 г., секторът отбелязва спад от 4% през 2025 година, а сектори с по-висока добавена стойност демонстрират по-устойчив растеж. Според анализа не може да се пренебрегне и възходящата динамика на минималната работна заплата след въвеждането на механизма и обвързването ѝ със средната, която ограничава достъпа до пазара на труд именно за най-слабо образованите и без опит работници или ги тласка в сивия сектор.