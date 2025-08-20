HONOR Magic V5 – време е за ъпгрейд

A1 стартира ексклузивни предварителни продажби с подаръци и отстъпки
Ако обичате иновациите и искате да сте сред първите, които ще държат в ръцете си най-новия HONOR Magic V5, сега е моментът! От 20 август до 4 септември А1 предлага специална възможност за предварителна поръчка на флагмана на HONOR – и то с подарък слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лв. отстъпка при покупка в брой или на лизинг с план Unlimited.
Дизайн, който вдъхновява
HONOR Magic V5 задава нови стандарти в света на сгъваемите смартфони. С дебелина само 9 мм (и едва 4,2 мм в разгънато състояние) и тегло от 222 г, устройството е едновременно леко, здраво и елегантно. Дизайнът е вдъхновен от купола на катедралата „Санта Мария дел Фиоре“, а корпусът е изработен от аерокосмически материали за максимална издръжливост.
Добавете и IP58/59 защита срещу вода и прах, и получавате устройство, готово за всичко.
Впечатляващ двоен AMOLED дисплей
HONOR Magic V5 идва с външен 6,43-инчов AMOLED екран и вътрешен гъвкав дисплей, които поддържат Dolby Vision HDR, 1.07 милиарда цвята и 4320Hz PWM затъмняване за максимална защита на очите.
Функциите за намаляване на синята светлина и Motion Sickness Relief правят използването му комфортно дори в движение – перфектно за пътуващи и работещи хора.
Камера, която улавя всеки детайл
HONOR Magic V5 е снабден с тройна камера:
AI възможности от ново поколение
Батерия и зареждане – без конкуренция
Със своята 5820 mAh батерия и HONOR SuperCharge технология Magic V5 осигурява цял ден работа и забавление. Поддържа бързо кабелно и безжично зареждане, за да сте винаги на линия.
Ексклузивната оферта на А1
До 4 септември 23:59 ч. клиентите на А1 могат да поръчат HONOR Magic V5 в черен или златен цвят за: 2639,99 лв. в брой (1349,81 евро) или 90,50 лв. на месец за 36 месеца с план Unlimited Ultra
И не забравяйте – подаръкът HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лв. отстъпка са валидни само за предварителните поръчки!
Направихме проучване по параметри на няколко сгъваеми смартфона и можем да кажем едно – HONOR Magic V5 е нещо като нова ера за този тип устройства. Той е по-лек, по-устойчив и далеч по-интелигентен от конкурентите. Ако обмисляте преминаване към сгъваем смартфон, това е моделът, който ще вдигне летвата.
Съвет: Не изпускайте промоцията на А1 – подаръкът и отстъпката правят сделката изключително изгодна.