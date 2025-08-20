HONOR Magic V5 – време е за ъпгрейд

A1 стартира ексклузивни предварителни продажби с подаръци и отстъпки

Ако обичате иновациите и искате да сте сред първите, които ще държат в ръцете си най-новия HONOR Magic V5, сега е моментът! От 20 август до 4 септември А1 предлага специална възможност за предварителна поръчка на флагмана на HONOR – и то с подарък слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лв. отстъпка при покупка в брой или на лизинг с план Unlimited.



Какво прави HONOR Magic V5 различен от останалите?

Дизайн, който вдъхновява

HONOR Magic V5 задава нови стандарти в света на сгъваемите смартфони. С дебелина само 9 мм (и едва 4,2 мм в разгънато състояние) и тегло от 222 г, устройството е едновременно леко, здраво и елегантно. Дизайнът е вдъхновен от купола на катедралата „Санта Мария дел Фиоре“, а корпусът е изработен от аерокосмически материали за максимална издръжливост.

Добавете и IP58/59 защита срещу вода и прах, и получавате устройство, готово за всичко.



Впечатляващ двоен AMOLED дисплей

HONOR Magic V5 идва с външен 6,43-инчов AMOLED екран и вътрешен гъвкав дисплей, които поддържат Dolby Vision HDR, 1.07 милиарда цвята и 4320Hz PWM затъмняване за максимална защита на очите.

Функциите за намаляване на синята светлина и Motion Sickness Relief правят използването му комфортно дори в движение – перфектно за пътуващи и работещи хора.



Камера, която улавя всеки детайл

HONOR Magic V5 е снабден с тройна камера:

50 MP основен сензор за кристално ясни кадри

50 MP ултраширокоъгълна камера за панорамни снимки

64 MP телефото обектив с 3x оптично и до 100x цифрово приближениеСистемата AI Motion Sensing Capture гарантира, че ще уловите перфектния момент – независимо дали снимате спортно събитие, игри на децата или любимия домашен любимец.



AI възможности от ново поколение

Превод в реално време, включително на български

AI Deepfake Detection за защита от измами

Троен екран за мултитаскинг без компромис

Gemini AI за интелигентно писане и редакция

AI Privacy Call 4.0 за дискретни разговори дори в шумна среда



Батерия и зареждане – без конкуренция

Със своята 5820 mAh батерия и HONOR SuperCharge технология Magic V5 осигурява цял ден работа и забавление. Поддържа бързо кабелно и безжично зареждане, за да сте винаги на линия.



Ексклузивната оферта на А1

До 4 септември 23:59 ч. клиентите на А1 могат да поръчат HONOR Magic V5 в черен или златен цвят за: 2639,99 лв. в брой (1349,81 евро) или 90,50 лв. на месец за 36 месеца с план Unlimited Ultra

И не забравяйте – подаръкът HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лв. отстъпка са валидни само за предварителните поръчки!



Направихме проучване по параметри на няколко сгъваеми смартфона и можем да кажем едно – HONOR Magic V5 е нещо като нова ера за този тип устройства. Той е по-лек, по-устойчив и далеч по-интелигентен от конкурентите. Ако обмисляте преминаване към сгъваем смартфон, това е моделът, който ще вдигне летвата.

Съвет: Не изпускайте промоцията на А1 – подаръкът и отстъпката правят сделката изключително изгодна.