Производителите очакват по-ниска реколта на слънчогледа и царевица заради сушата

Продължаващата суша и рекордно високите температури отново заплашват зърнопроизводството у нас. Земеделците очакват значително по-слаба реколта от слънчоглед и царевица, като прогнозите сочат ниски добиви.

"Жътвата от слънчоглед започна почти в цялата страна. Добивите варират между 100 и 200 килограма, дори на места има и под 100 килограма добив. При царевицата едва следващите седмици ще стартира, но там очакванията са за доста ниска реколта", каза Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, по БНТ.

По думите му, в някои региони на страната въобще няма да има нищо като добив. "Много от колегите дори си лажираха това, което бяха засели. В други региони може би около 200-300 килограма ще се движи добива от декар", посочи Проданов.

Нивата на реколтата остават сходни с предходната година.

"С предходната година, ако ги сравняваме, може би ще се движим на идентични нива. Това обаче въобще не е средното ниво за страната, нито за всеки един регион. В последните може би над 10 години, такива две поредни години не е имало с такава сериозна суша", коментира Илия Проданов.